Вобле снова не хватило воды

По оценкам ученых, ограничения на вылов воблы необходимо продлить еще на три года — для восстановления запасов. Предложения науки и другие меры по регулированию промысла обсуждались на заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета.

Ситуация с рыболовством и состояние водных биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна оказались в фокусе внимания Волго-Каспийского научно-промыслового совета (ВКНПС), заседание которого прошло в Астрахани 4 и 5 июня. В частности, участники мероприятия обратили внимание на неблагоприятные условия для нереста рыб и развития молоди, сложившиеся из-за изменения режима работы водохранилищ Волжско-Камского каскада во время весеннего паводка 2024 г. По предварительным данным, результаты естественного воспроизводства невысоки и находятся на уровне последних трех лет.

Благодаря действующим ограничениям на добычу воблы, по оценкам ученых, в этом году на нерест удалось пропустить до 53 млн экземпляров производителей. При этом в десятидневный период, когда вылов был разрешен, основной улов рыбаков-любителей составила неразмерная вобла. Также не удалось обеспечить адекватный гидрологический режим на нерестилищах.

Для восстановления популяции воблы ученые предложили продлить ограничения на вылов минимум на три года, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Участники заседания обсудили меры по ограничению этого промысла на 2025 г.

Для обеспечения дальнейшего развития добычи каспийской кильки в Каспийском море на научно-промысловом совете предложено рассмотреть возможность изменения границ рыбохозяйственных подрайонов и порядка выдачи соответствующих разрешений. Участники ВКНПС подняли вопрос об изменении границ и режимов морских охранных поясов основных банков дельты Волги и Волжского предустьевого запретного пространства. Работы по этому направлению планируется завершить осенью. Совет также рассмотрел предложения по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства, по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах дельты Волги, по транспортировке и приему уловов и другим актуальным вопросам.

Традиционно в заседании ВКНПС приняли участие представители теруправлений Росрыболовства, органов власти Дагестана, Калмыкии, Астраханской области, ВНИРО и его филиалов, подразделений Главрыбвода, Астраханского государственного технического университета, рыбодобывающих предприятий и ассоциаций, туристических компаний.

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