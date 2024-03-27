Астраханским рыбакам отвели 10 дней на промысел воблы

Минсельхоз РФ запретил до конца 2024 г. промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и в Каспийском море. На разрешенную добычу этой рыбы отводится только 10 дней — с 20 по 30 апреля.

До 31 декабря 2024 г. на водных объектах Астраханской области будут действовать ограничения рыболовства. Промышленный и любительский лов воблы разрешено осуществлять только в период с 20 по 30 апреля. Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет распространяется и на промысел в Каспийском море.

Астраханские рыбаки также не смогут до конца года ловить сельдь-черноспинку. А в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах под запрет попала и добыча плотвы.

Кроме того, введены ограничения на использование для рыболовства речных закидных мелкоячейных неводов и речных закидных безмотенных неводов с определенным размером ячеи.

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