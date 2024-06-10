Инвестпроекты на Сахалине будут реализовываться в рамках единой ТОР

Правительство решило объединить территории опережающего развития на Сахалине. С использованием преференциального режима реализуются в том числе проекты в рыбной отрасли.

Постановление правительства от 6 июня 2024 г. № 768 предусматривает объединение территорий опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» на Сахалине.

Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский и Тымовский.

Это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счет объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией развития ТОР, прокомментировали в пресс-службе правительства.

На включенных в объединенную ТОР земельных участках будет продолжена реализация 58 инвестпроектов с заявленным объемом вложений 163,4 млрд рублей. Также на присоединенных участках планируется запустить ряд новых проектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди резидентов ТОР «Южная» — и компании рыбной промышленности. Так, господдержка была распространена на проект ГК «Гидрострой» по созданию большого рыбоперерабатывающего комплекса в Корсакове.

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