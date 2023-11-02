ТОР «Южная» взяла «рыбный» уклон

Расширение территории опережающего развития «Южная» должно обеспечить господдержку для создания рыбного кластера в Корсакове. Резидентами ТОР и ранее становились компании в рыбной отрасли.

Правительство расширило территорию опережающего развития «Южная» на Корсаковский городской округ. ТОР должна обеспечить условия для реализации на Сахалине новых инвестиционных проектов. Один из них — по созданию рыбоперерабатывающего комплекса.

Напомним, что готовность организовать в Корсакове новое производство выразила компания «Гидрострой». Предприятие будет рассчитано на приемку до 500 тонн сырья в сутки, с выпуском рыбопродукции глубокой переработки. Предполагается обеспечение 250 новых рабочих мест. При создании предприятия будет использоваться опыт, который уже накоплен в работе рыбоперерабатывающих комплексов на Курилах, отмечали в компании.

Инвестиционный проект увязан с планами по развитию инфраструктуры порта Корсаков, напомнил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Так, в порту предполагается реконструировать гидротехнические сооружения.

«Расшивка «узких» мест в инфраструктуре традиционно создает стимулы для развития производства», — отмечал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» губернатор Валерий Лимаренко.

Проект по модернизации морской гавани вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный в августе.

Территория опережающего развития «Южная» была создана в 2016 г. Якорными стали сельскохозяйственные проекты, однако среди резидентов ТОР есть и компании рыбной отрасли. Например, «Невод» построил рыбоперерабатывающий завод по программе инвестиционных квот.

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