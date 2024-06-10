Для промысла креветки в Японском море предложили допрегулирование

Минсельхоз опубликовал проект приказа об ограничениях добычи северной и гребенчатой креветок в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне. Дополнительные меры регулирования предложены на 2024 г.

Проект приказа об ограничении добычи креветок в Японском море на нынешний год размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

До конца года предлагается закрыть рыболовство северной и гребенчатой креветок в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны.

Также регулятор сформулировал запрет на добычу гребенчатой креветки в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой ‎48°50' с.ш., с севера — 50°00' с.ш. В Западно-Сахалинской подзоне для закрытия предложен участок, ограниченный с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — 50°00' с.ш.

Для северной креветки предложения следующие: закрытие в подзоне Приморье на участке, который ограничен с юга широтой ‎48°50' с.ш., с севера — 49°00' с.ш. В Западно-Сахалинской подзоне, согласно проекту, недоступен для вылова будет участок, ограниченный с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — 49°00' с.ш.

При этом запреты не планируется распространять на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

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