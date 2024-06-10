Два центнера кустарной икры перехватили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в рамках операции «Путина» полицейские изъяли из незаконного оборота 203 кг черной икры. Машину с ценным грузом остановили на дороге около села Богородское.

В автомобиле обнаружили 406 пластиковых контейнеров с икрой объемом 0,5 л каждый, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

В нелегальной деятельности подозреваются шестеро безработных жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области. По данным правоохранителей, фигуранты добывали осетровых и заготавливали икру для продажи. Товар перевозили на машине одного из подельников и хранили в частном доме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Трое подозреваемых заключены под стражу, с остальных взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Икра помещена на ответственное хранение.

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