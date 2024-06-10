Инвесторы вкладываются в производство рыбных кормов

Переговоры по двум проектам заводов для выпуска рыбных кормов прошли на площадке ПМЭФ. Один из проектов реализуется в Астраханской области, второй — в Республике Карелия.

Астраханским проектом занимается компания «Рыбные корма», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Реализация началась в 2019 г. В рамках первого этапа была введена в эксплуатацию линия мощностью 25 тыс. тонн в год. Второй этап (2024-2026 гг.) предусматривает строительство дополнительных мощностей.

Предполагается, что в итоге предприятие будет выпускать до 50 тыс. тонн продукции по международным стандартам качества. В общей сложности планируется создать более 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в сумму более 4,37 млрд рублей.

Второй проект с 2023 г. реализует компания «РусФиш». Предприятие будет находиться в Кондопожском районе Карелии, рассказали в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства. Панируется инвестировать 1,6 млрд рублей, создав 89 новых рабочих мест.

Предполагаемый срок окончания реализации проекта — 2026 г. Власти региона рассчитывают, что строительство завода позволит рыбоводам республики полностью уйти от импорта кормов.

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