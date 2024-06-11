Российской артемии оставляют возможности для поставок в Эквадор

Специалисты Эквадора проверят в России предприятия, заинтересованные в поставках в южноамериканскую республику цист артемии. Работа запланирована в Алтайском крае, Ростовской и Омской областях.

Сотрудники Секретариата по вопросам качества и безопасности Министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций, рыболовства Эквадора проведет инспекцию пяти российских предприятий по производству цист артемий.

Визит зарубежных коллег в Россию начался 8 июня и продлится до 17 июня. Эквадорские специалисты посетят с проверками предприятия из Алтайского края, Ростовской и Омской областей. Также гости побывают на месте добычи цист в Калмыкии и ознакомятся с работой ВНИИЗЖ во Владимире.

«Представитель Россельхознадзора рассказал о строгих требованиях российского законодательства к экспортерам животноводческой продукции. Ведомство подтвердило неукоснительное исполнение требований компетентного органа Эквадора к товарам данной группы», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

С 15 ноября по 29 декабря 2021 г. эквадорская сторона провела видеоинспекцию шести российских компаний по производству цист артемии. Работа тогда была организована, чтобы продлить действие разрешения на экспорт. Всем предприятиям было одобрено продление лицензии на поставки сроком на год. Вместе с тем компетентный орган Эквадора отметил, что для последующей пролонгации — на два года — необходима инспекция в очном формате.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews