Перевозчик икры и осетрины не ушел от погони

В Хабаровском крае в рамках операции «Путина» сотрудники ГАИ пресекли перевозку «краснокнижного» груза. Водитель попытался скрыться, однако попал в аварию и был задержан полицейскими.

В Комсомольском районе автомобиль проигнорировал сигнал об остановке, полицейские начали преследование. Через некоторое время на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре нарушитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель попытался сбежать через пассажирское место, но был задержан, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД.

В салоне правоохранители обнаружили более 40 кг черной икры, один экземпляр рыбы осетровых видов в копченом виде и девять кусков мороженой осетрины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые деликатесы переданы на ответственное хранение.

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