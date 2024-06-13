Под промысел в зоне Марокко отвели объемы

Росрыболовство выпустило приказ в развитие решений, принятых в мае на сессии российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству. Для освоения компаниям РФ отводится 50 тыс. тонн пелагических видов рыб.

Распределение квоты добычи пелагических видов рыб (сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида, анчоус) в атлантической рыболовной зоне Марокко предусмотрено приказом Росрыболовства от 6 июня 2024 г. № 308. Для промышленного лова на четвертый год действия межправительственного соглашения отведено 50 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ выпустили в соответствии с решениями, принятыми на сессии российско-марокканской сессии комиссии по рыболовству. Напомним, что сессия прошла в мае в Рабате. В Росрыболовстве отмечали успешность сотрудничества с африканским государством.

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