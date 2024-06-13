Красноярский край открыл сезон осетровых зарыблений

В Красноярском крае провели первый в году выпуск сибирского осетра. На территории Сухобузимского района в Енисей отправили 36,5 тыс. экземпляров молоди средней навеской более 3 г.

Мальков вырастило и выпустило рыбоводное хозяйство по заключенным договорам с шестью организациями. Зарыбление проходило под контролем инспекторов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

Такие выпуски в рамках мероприятий по устранению ущерба, причиненного рыбным запасам и среде их обитания, в регионе производятся ежегодно. По заключению Енисейского филиала ВНИРО, приемная емкость Енисея по молоди осетра в этом году составляет 10,4 млн штук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росприроднадзора, сибирского осетра енисейской популяции внесли в Красную книгу РФ в 2020 г. В 2021 г. в бассейн Енисея отправили 6,14 млн экземпляров этой рыбы, в 2022 г. — 5,95 млн штук, в 2023 г. — 5,23 млн штук, отметили в ведомстве.

Напомним, осетровые зарыбления в Красноярском крае проводятся не только в компенсационных целях, но и в рамках региональной госпрограммы по охране окружающей среды.

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