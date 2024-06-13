Вьетнам интересуется российской рыбой

Вьетнамские предприниматели заинтересованы в импорте российской рыбопродукции — об этом было заявлено на встрече с делегацией республики, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Вьетнамская корпорация «Тхань Хоа» совместно с генконсульством республики организовали встречу с российскими представителями рыбного бизнеса. Вьетнамскую сторону возглавляли консул — руководитель отделения Торгового представительства генерального консульства страны во Владивостоке Нгуен Хонг Тхань и председатель корпорации «Тхань Хоа» Ле Куй Вьет. С российской стороны участвовали представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциации добытчиков минтая, а также ряда отраслевых компаний.

«Основная цель встречи — обсуждение сотрудничества в организации экспорта российской рыбной продукции во Вьетнам. Корпорация планирует закупать продукцию из тихоокеанских лососей, сельди, минтая (в том числе фарш и сурими), трески и других видов водных биоресурсов. Кроме того, обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества в создании на территории России совместных производств в области переработки рыбы и морепродуктов», — рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

Он добавил, что корпорация намерена в ближайшее время открыть свое постоянное представительство во Владивостоке.

Корпорация «Тхань Хоа» включает восемь дочерних компаний, работающих в сферах сельского хозяйства, рыболовства, переработки рыбы и морепродуктов, производства рыбной муки и т.п.

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