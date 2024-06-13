Карельский флот переключился на креветку

За пять месяцев 2024 г. рыбодобывающие предприятия Карелии выловили почти 54 тыс. тонн рыбы и морепродуктов в Баренцевом море и Атлантике. Объем добычи в Белом море и пресноводных водоемах приближается к тысяче тонн.

Карельские рыбодобывающие компании, ведущие океанический промысел, за период с января по май выловили 53,9 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе 26,1 тыс. тонн путассу, 13 тыс. тонн трески и пикши, 12 тыс. тонн мойвы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики, в мае предприятия РК «Вирма» и «Карельские морепродукты» приступили к добыче северной креветки — одного из самых перспективных объектов промысла в Баренцевом море. Вылов за месяц составил 0,8 тыс. тонн, а к концу года планируется добыть около 2 тыс. тонн ракообразных. Варено-мороженая креветка направляется для реализации на внутренний рынок в торговые сети и предприятия общепита.

В пресноводных водоемах и Белом море промысловики выловили 0,9 тыс. тонн рыбы. Планы на июнь рыбаки связывают с началом сбора ламинарии и фукуса в Белом море и последующей переработкой водорослей.

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