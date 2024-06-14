Больше вод Алтая хотят задействовать в рыбном хозяйстве

Алтайский край продолжит финансировать обследования своих водоемов на пригодность для рыбного промысла и аквакультуры. В этом году научные изыскания запланированы на пяти озерах и пруду.

Информация об электронном аукционе на право оказания услуг исследования размещена на сайте ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews. Победителям предстоит провести соответствующие изыскания, разработать рыбоводно-биологические обоснования и технологические схемы ведения рыбного хозяйства, составить паспорта водных объектов.

Исследования предполагаются на водных объектах Ребрихинского района: озерах Селезнево-Степное, Селезнево-Боровское, Мельничное, Большие Ракиты, Чистое и пруду на реке Рожня. Работы необходимо выполнить до 31 октября. Максимальная цена контракта — 500 тыс. рублей.

Напомним, что в прошлом году власти Алтайского края заказали аналогичные исследования на шести водоемах в Баевском районе.

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