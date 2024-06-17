Ученые исследуют экологию озера Тунайча

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО начали комплексное экологическое обследование памятника природы регионального значения «Озеро Тунайча». Уже завершен первый (весенний) этап работ, зафиксировано повышение солености.

«Последние инструментальные исследования на этом водоеме проводились более 20 лет назад. За эти годы водоем приобрел важное рыбохозяйственное и рекреационное значение. Освоение побережий вызвало изменение экологического равновесия и, как следствие, тревогу населения и большой общественный резонанс», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Предложения науки по исследованию современного состояния Тунайчи нашли поддержку в областном правительстве. В 2024 г. был заключен договор на проведение соответствующих изысканий между Сахалинским филиалом ВНИРО и агентством лесного и охотничьего хозяйства региона.

Ученые выполнили большой объем работ, подчеркнули в институте. Проведены гидролого-гидрохимическая, ихтиопланктонная и ихтиологическая съемки, выполнены микробиологические исследования с вертикальным интервалом 5 м.

Съемка показала, что озеро Тунайча является меромиктическим водоемом, в котором вертикально выделяются два слоя. Верхний слой (миксолимнион) имеет соленость воды 5,8–6 psu, насыщен кислородом. Глубже 13–15 м залегает нижний слой с реликтовой морской водой соленостью до 19,5 psu, насыщенный сероводородом.

По сравнению с 2001 г. соленость миксолимниона возросла с 2,2–2,4 psu до 5,8–6 psu.

Эти изменения гидрологического режима должны вызвать соответствующие изменения водной биоты, отметили во ВНИРО. Сбор данных по биоте намечен на второй период съемки — в августе.

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