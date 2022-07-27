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Озеро Тунайча. Фото пресс-службы Сахалинской областной Думы

Ученые призывают не спешить со «спасением» Тунайчи

Сахалинский филиал ВНИРО считает недопустимым предлагаемое расширение протоки озера Тунайча без подробнейших предварительных исследований. Такое вмешательство может привести к катастрофическим последствиям, уверены ученые.

В СахНИРО обратили внимание на возросшую активность общественности по поводу экологического состояния озера Тунайча. В публикациях СМИ приводится в том числе мнение депутатов областной думы: нужно расширять протоку, не тратя время на мониторинги и экспертизы, иначе памятник природы превратится в болото.

Филиал отреагировал статьей ведущего научного сотрудника лаборатории лососевых рыб, доктора биологических наук Вячеслава Лабая, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что публикация, снабженная большим количеством ссылок на источники, отражает мнение сотрудников и руководства СахНИРО.

«Озеро Тунайча — это меромиктический водоем, водная толща в озере двухслойная, и между этими слоями водообмен отсутствует. Верхний слой простирается от поверхности до глубины 12–15 м. Его соленость составляет 2,2–2,6 psu (более 2 г соли на 1 л воды). Нижний слой имеет соленость до 10–12 psu», — привел данные специалист.

Все, что наука знает про водных обитателей озера (301 вид и внутривидовой таксон микроводорослей фитопланктона, 34 вида зоопланктона, 25 видов водорослей различных отделов и цветковых растений макрофитобентоса, 61 вид водных беспозвоночных макрозообентоса, 39 видов рыб и круглоротых), относится к верхнему слою, отмечает Вячеслав Лабай. Этот слой богат кислородом, который обеспечивает существование аэробной флоры и фауны

Нижний слой населяет сообщество анаэробных бактерий, там отсутствует кислород, необходимый для жизнедеятельности растений и животных. Главное — в этом слое скопилось огромное количество токсичного для «кислородных» форм жизни сероводорода (H2S).

«А ведь есть еще один крайне токсичный газ — это метан, измерения по которому не проводились, но который также формирует значительные концентрации в анаэробных зонах водоемов», — обращает внимание ученый.

Значительное количество органического вещества, которое вырабатывается в озере растениями и животными (в том числе во время массового «цветения» микроводорослей), перерабатывается бактериями нижнего слоя. На выходе, кроме сероводорода и метана, формируется большое количество биогенных веществ (биогенов) — или, по-простому, удобрений для фитопланктона и донных растений, рассказал специалист. Эти биогены остаются в нижнем слое и не поступают наверх, иначе «цветения» воды в озере приобрели бы катастрофичный характер, подчеркнул он.

«Пока водная толща озера не «переворачивается», ситуация стабильна. В верхнем слое растут водоросли, их потребляют различные виды беспозвоночных, последних поедают другие беспозвоночные и рыбы, и так далее. Где-то наверху этой цепочки стоит человек. В нижнем слое все, что падает сверху, также перерабатывается и утилизируется», — описывает положение дел специалист.

Он предостерегает: когда водная толща «переворачивается», это всегда приводит к катастрофическим последствиям для водной биоты, к убыткам для рыбаков, а часто — к смертельным случаям для наземных животных и даже для человека. «Почти со 100% вероятностью все живое в озере Тунайча будет уничтожено и возможны даже человеческие жертвы», — дает прогноз ученый.

Вячеслав Лабанов напоминает: инициативная группа предлагает постепенно расширять протоку озера Тунайча без предварительного мониторинга и экологической экспертизы.

«Кто возьмет на себя уголовную ответственность, которая наступает при размере ущерба окружающей среде и водным биоресурсам более одного миллиона рублей? А ведь только запас корбикулы в озере составляет 100 тыс. тонн, а есть еще рыбы, креветки, «краснокнижный» таймень, околоводные птицы и т. д., — отмечает автор статьи. — А если еще будут человеческие жертвы?»

По его словам, исследования 2002 г., выявившие высокую концентрацию сероводорода в нижнем водном слое озера Тунайча, показали, что уже тогда, 20 лет назад, время для возможного его «спасения» путем расширения протоки было упущено, и вернуться к состоянию «как было раньше» было уже невозможно. Еще более опасными и чреватыми риском крайне негативных последствий являются действия в этом направлении в настоящее время, подчеркивает специалист.

Он приводит предложения СахНИРО. Прежде всего, считают в филиале, нужно заново оценить состояние озера по всем параметрам на современном этапе: гидрологические характеристики (распределение солености, температуры воды), химический состав вод послойно, включая концентрацию растворенного кислорода, сероводорода, метана, других загрязняющих веществ, биогенных элементов, взвешенного и растворенного органического вещества. Нужно дать подробную характеристику микробного сообщества озера, особенно в нижнем слое, оценить состояние различных компонентов водной биоты в верхнем «аэробном» слое (фитопланктона, зоопланктона, бентоса, ихтиофауны).

Особое внимание следует уделить внимание промысловым и потенциально промысловым видам, описать связанных с озером птиц, млекопитающих. На основе полученных данных описать пути перехода энергии и вещества в водной экосистеме Тунайчи.

«Без этого любые решения по протоке могут иметь катастрофические последствия. Специалисты СахНИРО могут и готовы выполнить эти работы, а также активно содействовать пониманию текущего состояния озера Тунайча», — резюмирует автор статьи.

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