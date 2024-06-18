Заполярье озаботилось безопасностью китов

В Мурманской области планируется создать центр защиты китов, сообщил губернатор Андрей Чибис. Такое решение приняли после операции по спасению горбатого кита, запутавшегося в рыбацких сетях.

На оперативном совещании глава региона рассказал, что побеседовал с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и она поддержала инициативу по созданию центра. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе областного правительства.

Еще 5 июня в Баренцевом море вблизи Териберки был замечен «краснокнижный» горбатый кит, запутавшийся в сетях. Андрей Чибис отметил, что целую неделю в регионе работали специалисты с Сахалина.

«Веревка не позволяла млекопитающему полноценно открывать рот, из-за чего кит не мог хорошо питаться, и это составляло угрозу его жизни и здоровью, — подчеркнул губернатор. — Если бы операция по спасению не была бы успешно проведена, киту оставался месяц жизни. К счастью, в ночь на воскресенье животное было спасено».

Глава региона обратил внимание, что в воды у берегов Мурманской области заходит много китов, поэтому обеспечением их безопасности нужно заниматься системно.

«В том числе выработать правила поведения при оказании туристических услуг, создать специальную группу, которую нужно обучить для того, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций (а они, к сожалению, будут повторяться, учитывая количество мусора в Мировом океане) она могла оперативно решать эти задачи. Также в рамках деятельности центра должны быть реализованы соответствующие исследования», — обратил внимание Андрей Чибис.

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