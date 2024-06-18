Рыбные консервы Ямала включили в меню космонавтов

В Москве прошло заседание государственной комиссии по обеспечению питания на Международной космической станции. 11 новых наименований рыбных консервов производства предприятия ЯНАО утверждены для питания космонавтов.

Комиссия включала представителей госкорпорации «Роскосмос», Минобороны и Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, для новой продукции Салехардского комбината была упрощена система сертификации, так как другие виды консервов уже внесены в реестр рекомендованных для питания космонавтов.

Продукция также прошла дегустацию у личного состава отряда космонавтов РФ. Космонавты, среди которых Сергей Микаев, Герои России Анна Кикина, Петр Дубров и Олег Артемьев, поставили ямальским консервам высшую оценку.

Напомним, ранее рыбные консервы из Салехарда отправляли на орбиту в составе спецзаказа.

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