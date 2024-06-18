По делу о покушении на пограничника огласили приговор

В Петропавловске-Камчатском троих мужчин приговорили к длительным срокам лишения свободы. Присяжные признали подсудимых виновными в попытке утопить пограничника, заставшего их при выгрузке краба.

Камчатский краевой суд установил, что в марте 2022 г. фигуранты выгружали краба с моторной лодки в районе причала судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского. Для проверки законности происхождения биоресурсов на плавсредство прибыл сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Отказавшись выполнить требования пограничника, мужчины сбросили его за борт в глубоководном месте, а сами скрылись. Сотрудник погранслужбы самостоятельно доплыл до причала, однако остался жив только благодаря помощи граждан, которые вытащили потерпевшего из ледяной воды и передали медикам.

Дело рассматривал суд присяжных. Коллегия присяжных заседателей признала доказанным факт посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (статья 317 УК РФ), сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в зависимости от роли в совершении преступления суд назначил виновным наказание в виде 12 и 12 с половиной лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, последующих — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews