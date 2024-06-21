Британия, Норвегия и Фареры поделили квоты скумбрии

Делегации Соединенного Королевства, Норвегии и Фарерских островов заключили соглашение о распределении общего допустимого улова скумбрии в Северо-Восточной Атлантике.

Отчеты о проведенных консультациях опубликованы на сайте правительства Великобритании, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что одна из целей соглашения — снизить антропогенное давление на популяцию скумбрии. Достигнутые договоренности назвали важным событием в деле долгосрочного распределения квоты.

Соглашение будет действовать три года. Стороны прописали объемы национальных квот, вопросы доступа в воды друг друга и научного сотрудничества. В 2024 г. Фарерские острова получат 13,35% общего допустимого улова скумбрии, Норвегия — 31%, Великобритания — 27,48% (ОДУ).

Предусмотрено: если в 2025 и 2026 гг. не будет достигнуто нового соглашения о распределении квот, Великобритания увеличит свою долю до 27,83%, при этом лимиты Норвегии и Фарер останутся на прежнем уровне.

Таким образом стороны назначили себе в общей сложности около 72% ОДУ скумбрии, оставив порядка 28% для Евросоюза, Исландии и Гренландии.

ОДУ на 2024 г. для северо-восточной популяции атлантической скумбрии в соответствии с рекомендациями науки составил 739,4 тыс. тонн. Соответственно в этом году Фарерские острова смогут выловить 98,7 тыс. тонн, Норвегия — 229,2 тыс. тонн, Великобритания — 203,2 тыс. тонн.

Стороны договорились и по вопросам обмена квотами. Так, Фарерские острова передадут право на вылов более 9,9 тыс. тонн скумбрии в международных водах или в водах под юрисдикцией Великобритании в обмен на добычу 31,1 тыс. тонн в исключительной экономической зоне Соединенного Королевства. Норвегия в свою очередь обменяет 23,7 тыс. тонн своей национальной квоты в на возможность освоить 123,3 тыс. тонн скумбрии в британской ИЭЗ.

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