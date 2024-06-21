Требование для экспортеров по продаже валютной выручки смягчили

Теперь крупнейшие российские экспортеры обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Ранее этот порог составлял 80%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 г. для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Мера касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Требование действует до 30 апреля 2025 г., отметили в кабмине.

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