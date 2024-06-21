Ученые проверили рыбу губы Чупа

Северный филиал ВНИРО провел ежегодные комплексные исследования в губе Чупа Белого моря. Специалисты отметили, что условия среды негативно сказались на развитии эмбрионов сельди.

Комплексные работы проводились с 18 мая по 16 июня, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Оценку засева нерестилищ икрой беломорской сельди ученые оценили как среднюю. Массового выклева личинок сельди не было ввиду аномально холодного года — температура воды в начале третьей декады мая составляла 3-4°С. Далее следовало резкое потепление до 9°С и похолодание до 5°С после шторма. Личинки сельди были единично отмечены по урезу воды в прибрежных акваториях.

На биологический анализ взяли образцы сельди, трески и камбал — речной, полярной и лиманды.

В губе Чупа отмечено большее количество сельди по сравнению с прошлым годом. Соответственно, больше замечено ластоногих и белух — как одиночных особей, так и групп.

По сравнению с прошлым годом величина значительных уловов сдвинулась примерно на две недели — до начала июня. В мае состав уловов отмечался единичными поимками как в сетные орудия лова, так и на спиннинг.

Основу добычи составила беломорская треска (51%), доля беломорской сельди достигла 28%.

Треска отнерестилась в среднемноголетние сроки, у речной камбалы и лиманды наблюдалась задержка развития половых продуктов и, соответственно, нереста.

Собранный материал используют для оценки численности водных биоресурсов, подготовки материалов прогноза, обоснования сырьевой базы рыболовства, а также для разработки мер регулирования промысла.

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