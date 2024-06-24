ЮКРК проводил в дикую природу новых мальков кеты

В этом году специалисты Южно-Курильского рыбокомбината выпустили на Кунашире 27 млн штук молоди кеты. Это на 7 млн экземпляров больше, чем в прошлом году.

Нынешние «выпускные» прошли в середине июня. В течение шести ночей в морское прибрежье отправляли примерно по 4,5 млн рыбок средней навеской примерно 1 г. Сотрудники предприятия снимали сетчатые шандоры, и молодь постепенно переплывала в естественный водоем.

Главный рыбовод Южно-Курильского рыбокомбината Дмитрий Пастухов подчеркнул, что вся выпущенная кета была получена в 2023 г. от собственного возврата производителей.

Специалист рассказал Fishnews, что в следующем году предприятие планирует выпустить уже не менее 35 млн экземпляров молоди. Напомним, ЮКРК возродил лососеводство на Кунашире в 2018 г.

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