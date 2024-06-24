Ученые собрали свежие данные на крилевом промысле

Научная группа АтлантНИРО отчиталась о результатах исследований на промысле антарктического криля. Специалисты собрали данные о биологических характеристиках рачков, их распределении и природных условиях в районах работы добывающего флота.

Ученый совет Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) принял отчет группы, которая осуществляла научное сопровождение промысла криля. Добычу вел БМРТ «Командор» в районах антарктической части Атлантики. Участники рейса получили промыслово-биологическую информацию по крилю в подрайоне Южных Оркнейских островов и проливе Брансфилд, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Помимо обследования и анализа состава уловов ученые собирали данные для изучения селективности орудий добычи и следили за изменением гидрометеорологических условий: направления и скорости ветра, состояния поверхности моря, температуры забортного воздуха и поверхности океана, скорости и направлений течений. Для изучения динамики и характеристик распределения биомассы криля в районах добычи велся акустический мониторинг. Кроме того, члены группы осуществляли регулярные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

«Результаты научного сопровождения, выполненного специалистами АтлантНИРО на борту БМРТ «Командор» в текущем сезоне 2024 года, являются дополнительным свидетельством, что пространственная дислокация судов и промысловая обстановка на участках работы флота в большей степени определяется ледовой обстановкой и влиянием переноса криля течением, а не состоянием ресурсов криля и воздействием на них промысла», — отметили в АтлантНИРО.

В экспедиции ученые также выполнили комплекс работ по технологии переработки криля, включая консультации по контролю качества продукции и разработку индивидуальных норм выхода продукции и расхода сырья при производстве муки, крилевого жира и мороженого криля.

Данные, полученные научной группой, будут использованы для разработки рекомендаций по организации эффективного отечественного промысла криля и подготовки документов на мероприятия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ).

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