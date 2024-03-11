Россия возобновляет лов криля в Антарктике

После долгого перерыва отечественный флот вновь начинает добычу криля в антарктической части Атлантики. В этом сезоне в промысел включился БМРТ «Командор».

Отечественный промысел криля в зоне Конвенции АНТКОМ не велся с 1992 г., в небольших масштабах он кратковременно осуществлялся одним судном в 2008-2010 гг., обратили внимание в Атлантическом филиале ВНИРО. Ученые подчеркнули, что антарктическая часть Атлантики (АчА) — наиболее перспективный район для возобновления российской добычи криля.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, с начала марта «Командор» приступил к траловому промыслу криля в районе Южных Оркнейских островов (статистический подрайон 48.2) в составе флотилии из 11 судов стран — членов АНТКОМ.

Из уловов в основном производят муку. На борту находятся сертифицированные научные наблюдатели АтлантНИРО. В рейсе они выполняют широкий круг задач, связанных с сопровождением промысла и исследованиями по технологии переработки криля.

В филиале отметили, что возобновление и развитие отечественного промысла криля отвечает Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 г. Документ определяет криль как один из наиболее перспективных объектов для океанического рыболовства РФ.

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