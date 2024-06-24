ОДУ минтая на будущий год могут уменьшить

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по вопросу установления общего допустимого улова минтая на 2025 г. В том числе обсуждался вопрос о возможном снижении ОДУ в Беринговом море.

Научные обоснования ОДУ минтая на будущий год сейчас проходят государственную экологическую экспертизу, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве обратили внимание, что снизить общий допустимый улов предложили основные отраслевые объединения — Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Они напомнили о сложностях, связанных с перестройкой экспортных поставок после пандемии и введения санкций со стороны недружественных стран.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что определение ОДУ базируется в первую очередь на научных данных, поэтому дальнейшие решения будут приниматься на основе актуализированной информации от отраслевой науки.

«Мы слышим бизнес, понимаем всю важность сохранения рентабельности и экспортной выручки, в том числе для бюджета страны. Сейчас баланс спроса и предложения выравнивается, вылов стабилен, минтаевая путина показала хороший результат. Наша задача — сохранить этот тренд, загрузить новые суда для переработки филе и фарша, нарастить объемы экспорта», — сказал Илья Шестаков.

«Снижение величины ОДУ не повлечет снижение поставок рыбы ни на внутренний рынок, ни на экспорт. Отечественные рыбаки добывают большой объем минтая, что позволяет обеспечить российских потребителей и удовлетворить спрос зарубежных партнеров. Сегодня актуальнее говорить не об объеме добычи, а о качестве продукции, полученной из уловов. В приоритете — продукция глубокой переработки: филе, фарш, сурими, икра», — подчеркнули в федеральном агентстве.

Глава ведомства отметил, что компаниям необходимо продвигать продукцию из минтая шире, диверсифицировать поставки, «не зацикливаться на китайском и европейском рынках», а также всерьез заняться работой с отечественным потребителем.

«Возможность снижения ОДУ минтая на 2025 год остается в повестке: решение будет принято на основе актуализированных научных данных по состоянию запасов минтая анализа конъюнктуры рынка и производственных планов компаний», — резюмировали в ФАР.

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