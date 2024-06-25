Камчатка хочет защитить «рыбные» права военных из КМНС

В Камчатском крае разработают механизм передачи разрешенных объемов вылова рыбы, выделенных для представителей коренных народов, другим лицам. Это нужно для соблюдения прав жителей региона, находящихся на специальной военной операции, отметил губернатор Владимир Солодов.

«Если участник специальной военной операции относится к коренным малочисленным народам и имеет квоту на освоение водных биологических ресурсов, находится на СВО, нам необходим механизм, который позволит ему передать это право родственникам или кому-то, кто может соответствующей продукцией обеспечить семью», — подчеркнул глава региона.

Он поручил министру рыбного хозяйства края Андрею Здетовецкому «продумать этот вопрос», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Инициативу предполагается «закрепить на уровне Росрыболовства».

Напомним, «красная» путина на Камчатке стартовала 1 июня. Прогнозируемые наукой объемы вылова тихоокеанских лососей в крае в этом году составляют 167,3 тыс. тонн.

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