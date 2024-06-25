Россия и Сьерра-Леоне договариваются об исследованиях рыбы республики
В ходе Большой африканской экспедиции российские ученые в том числе проведут исследования в водах Сьерра-Леоне. Программу этих работ специалисты Атлантического филиала ВНИРО обсудили с коллегами из республики.
Российскую делегацию на видеоконференции возглавлял заместитель директора — руководитель АтлантНИРО Константин Бандурин. Сьерра-леонскую строну представлял директор Института морской биологии и океанографии (Institute of Marine Biology and Oceanography, IMBO) Эндрю Байо.
Ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных работ, их этапы и сроки, а также запланированные районы исследований. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, основные задачи включают:
— выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Сьерра-Леоне;
— сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных;
— выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности вод;
— сбор проб для изучения качественного и количественного состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.
Специалисты подробно обсудили схему расстановки позиций контрольных тралений, выполнение гидрологических и гидробиологических станций, составы научных групп и другие вопросы.
Стороны договорились о продолжении рабочих консультаций для согласования деталей программы совместных исследований.
В ходе Большой африканской экспедиций, которая намечена на 2024–2025 гг., ученые планируют выполнить оценку состояния запасов водных биоресурсов в водах ряда стран Африки. Старт запранирован на август текущего года. Специалисты АтлантНИРО уже провели консультации по программе совместных исследований с коллегами из Гвинеи-Бисау.
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