Россия и Сьерра-Леоне договариваются об исследованиях рыбы республики

В ходе Большой африканской экспедиции российские ученые в том числе проведут исследования в водах Сьерра-Леоне. Программу этих работ специалисты Атлантического филиала ВНИРО обсудили с коллегами из республики.

Российскую делегацию на видеоконференции возглавлял заместитель директора — руководитель АтлантНИРО Константин Бандурин. Сьерра-леонскую строну представлял директор Института морской биологии и океанографии (Institute of Marine Biology and Oceanography, IMBO) Эндрю Байо.

Ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных работ, их этапы и сроки, а также запланированные районы исследований. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, основные задачи включают:

— выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Сьерра-Леоне;

— сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных;

— выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности вод;

— сбор проб для изучения качественного и количественного состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

Специалисты подробно обсудили схему расстановки позиций контрольных тралений, выполнение гидрологических и гидробиологических станций, составы научных групп и другие вопросы.

Стороны договорились о продолжении рабочих консультаций для согласования деталей программы совместных исследований.

В ходе Большой африканской экспедиций, которая намечена на 2024–2025 гг., ученые планируют выполнить оценку состояния запасов водных биоресурсов в водах ряда стран Африки. Старт запранирован на август текущего года. Специалисты АтлантНИРО уже провели консультации по программе совместных исследований с коллегами из Гвинеи-Бисау.

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