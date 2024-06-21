Кабмин дал зеленый свет Большой африканской экспедиции

Правительство выпустило распоряжение об организации в 2024–2025 гг. Большой африканской экспедиции. Целью масштабных исследований является оценка состояния рыбных запасов в водах стран Африки.

В ходе Большой африканской экспедиций, которая намечена на 2024–2025 гг., ученые планируют выполнить оценку состояния запасов водных биоресурсов в водах ряда стран Африки. Речь, в частности, идет об экономзонах Марокко, Мавритании, Гвинеи, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обеспечить проведение экспедиции поручено Росрыболовству. В соответствии с распоряжением правительства ведомство должно создать штаб для подготовки и проведения исследований.

Для научных работ в акваториях африканских стран предполагается задействовать суда Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, которые базируются в Калининграде, — «Атлантниро» и «Атлантида». По информации Росрыболовства, старт экспедиции запланирован на август 2024 г.

Правительство также поручило МИДу оказывать содействие в реализации мероприятий, связанных с заходом НИС во время экспедиции в порты иностранных государств.

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