Минэк объявил ставку экспортной пошлины на июль

Ставка вывозной таможенной пошлины на рыбную продукцию в июле снизилась до 4,5%. Такой показатель для расчетов установлен по итогам мониторинга курса доллара к рублю.

Министерство экономического развития опубликовало информацию о ставке вывозной таможенной стоимости на июль 2024 г. для категорий товаров, определенных правительством. В следующем месяце ставка составит 4,5% от таможенной стоимости, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что курсовые экспортные пошлины были введены с октября 2023 г. Решение распространилось в том числе на продукцию из рыбы и морепродуктов.

В октябре и ноябре ставка составляла 7%. В декабре снизилась до 5,5%, на том же уровне сохранялась и в январе. В феврале она составила 4,5%. Затем с марта по июнь ставка держалась на уровне 5,5%.

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