Канада планирует отказаться от открытых садков для лососей

Правительство Канады планирует запретить выращивание лосося в открытых сетчатых садках в природных водоемах Британской Колумбии. С 30 июня 2029 г. можно будет использовать только закрытые садки или установки замкнутого типа на земле.

Это решение канадского министра рыболовства, океанов и береговой охраны Дианы Лебутилье (Diane Lebouthillier) одновременно продлевает сроки действия лицензий аквафермеров, истекающих 30 июня 2024 г. Такие планы соответствуют целям Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо (Justin Trudeau), отмечают зарубежные СМИ.

По словам Дианы Лебутилье, запрет устанавливается для защиты дикого тихоокеанского лосося, обеспечения продовольственной безопасности, а также экономического развития коренных народов Британской Колумбии и прибрежных сообществ. Окончательный план перехода к новой аквакультуре планируется подготовить в 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве заявили, что продление лицензий на пятилетний период было одобрено в том числе с условиями: повысится эффективность борьбы с морскими вшами и будут введены более строгие требования к отчетности.

Эти планы подверглись критике лососеводов как нереалистичные. Например, Ассоциация лососевых фермеров Британской Колумбии призывает продлить срок лицензии минимум до шести лет. Это позволило бы компаниям быть уверенными в завершении полного репродуктивного цикла для лосося — от маточного стада до икры и вылова выращенной рыбы. Теперь же производители опасаются, что слишком короткие сроки вынудят их повысить операционные издержки.

Лососеводы также считают, что правительство отошло от принципа принятия научно обоснованных решений. По мнению отраслевого бизнеса, связь между аквакультурой и заражением дикого лосося морскими вшами не доказана, а само решение о переходе к закрытому выращиванию является политически мотивированным.

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