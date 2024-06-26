Норвегия и ЕС договорились по креветке

Королевство Норвегия и Европейский союз согласовали новую общую квоту на промысел креветки в Северном море и проливе Скагеррак. Ученые обращают внимание, что состояние запасов близко к критически низкому.

Стороны договорились, что общий допустимый улов креветки в Северном море и Скагерраке в период с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. составит 4557 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии. Решение принято на основе рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

Квота для Норвегии установлена в размере 2854 тонны, что на 25% ниже, чем в минувшем году. При этом в ICES отмечают, что популяция креветки лишь чуть превышает критически низкий уровень.

ЕС и Норвегия также согласовали создание совместной рабочей группы. Она займется разработкой различных мер для улучшения ситуации и сбором дополнительных данных о состоянии популяции.

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