В Москве накрыли нелегальный рыбный рынок

Столичные полицейские пресекли незаконный оборот рыбной продукции — по предварительной информации, в Новомосковском округе злоумышленники организовали оптовый рынок. Изъято более 5 тонн криминального товара, в том числе около 150 кг красной икры.

«На огороженном забором земельном участке располагались контейнеры и складские помещения ангарного типа. В антисанитарных условиях, с нарушением правил товарного соседства там хранились водные биологические ресурсы. Продукцию продавали в ночное время без сопроводительных документов и применения контрольно-кассовой техники. Днем торговля прекращалась в целях конспирации», — рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Задержаны трое мужчин, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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