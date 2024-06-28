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Представители рыбоперерабатывающей отрасли рассказали об интересных тенденциях на рынке и перспективных форматах

В сетях, но не только: продажи рыбопродукции стали темой конференции Fishnews

Вопросы взаимодействия переработчиков и дистрибьюторов рыбной продукции с ритейлом обсудили на конференции Fishnews Online. Представители рыбоперерабатывающей отрасли рассказали об интересных тенденциях на рынке и перспективных форматах.

Неотъемлемое звено

В общественном сознании и медийном пространстве зачастую цепочка, по которой рыбная продукция попадает в магазины, сводится к трем звеньям — добывающим предприятиям, неким «посредникам» и ритейлу. Роль переработчиков и дистрибьюторов либо теряется на этом фоне, либо попадает под ярлык «посредников». Между тем это важнейшие участники процесса.

Именно они выполняют три функции, формирующие современный рынок, отмечает председатель Рыбного союза Александр Панин. Во-первых, перерабатывающие предприятия превращают поступающее от рыбаков сырье в тот продукт, который нужен ритейлу и в конечном счете потребителю. Во-вторых, переработчики и дистрибьюторы создают разнообразие ассортимента, включая в него отечественную и импортную продукцию. В-третьих, переработчики и дистрибьюторы (зачастую это одна группа компаний) обеспечивают мелкооптовую доставку рыбы и морепродуктов в разные регионы страны — с тем, чтобы продукция поступала в срок, в нужном объеме и надлежащего качества. Это очень серьезная работа, связанная с высокими операционными издержками и требующая привлечения больших ресурсов, обратил внимание руководитель союза. Зачастую для рыбака нецелесообразно поставлять небольшие объемы в какой-то регион. Трейдер же оперативно формирует ассортиментную партию из разных видов продукции для отправки в любую точку нашей страны, обеспечивая приемлемую для закупщиков цену.

Дистрибьюторы и перерабатывающие предприятия сглаживают ценовые колебания, возникающие из-за сезонности предложения тех или иных видов водных биоресурсов, экспортной активности и множества других факторов, влияющих на себестоимость сырья, обратил внимание Александр Панин. Таким образом обеспечивается стабильность ценовой политики, что очень важно для ритейла и потребителя.

Переработчик и дистрибьютор принимает решение, какой объем рыбы выкупать и в каком виде его продавать, несет расходы на логистику и хранение. Такие компании выступают основным звеном во взаимодействии с ритейлерами, это важнейшая составляющая в большом механизме поставок товаров на полку, прокомментировал Анатолий Бурков, генеральный директор компании «Шифудо», производителя и поставщика рыбной продукции как для федеральных, так и для региональных продуктовых операторов.

Подчас об участниках товаропроводящей цепи, которые находятся между рыбодобывающими предприятиями и розничной торговлей, говорят как о серой зоне, избыточных посредниках, чуть ли не как о врагах конечного потребителя. Такие высказывания звучат и из уст чиновников. И это очень вредный миф, очерняющий работу цивилизованных игроков рынка, — от таких представлений надо избавляться, считает председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Через переговоры и законы

Затронули на конференции Fishnews и тему законодательного регулирования взаимоотношений поставщиков рыбной продукции и торговых сетей. Более десяти лет назад для выработки общих решений по наиболее острым вопросам в этой сфере был организован Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) — с участием объединений производителей, поставщиков, торговых сетей и потребителей продовольственных товаров.

На этой площадке был разработан Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Это стало важной вехой в развитии процессов саморегулирования взаимодействия ритейлеров и поставщиков, но некоторые вопросы по-прежнему требуют законодательного решения, отметил Александр Панин. Из важных и уже реализованных решений руководитель союза назвал отмену ретробонусов, запрет на взимание платы с поставщиков за попадание на полку (так называемый листинг), за расширение географии поставок и т.д., отмену взимания платы за непроданный товар.

Однако есть целый ряд вопросов, договориться по которым в рамках саморегулирования в составе МЭС не удается на протяжении нескольких лет. Такие вопросы, как правило, стремятся решить в формате законодательных инициатив.

Сейчас поставщики товаров ждут принятия законопроекта, внесенного группой депутатов в мае. Изменения призваны обезопасить производителей товаров от штрафов за недопоставку продукции, объем которой они не согласовывали, рассказали в Рыбном союзе.

«У поставщика товаров должно быть право акцептовать заказ, поступивший от ритейлера, в полном или частичном объеме. И если поставщик в установленные сроки не подтвердил полученный заказ частично или полностью, никаких штрафных санкций сеть выставлять не должна. Сейчас же любой заказ торговой сети по умолчанию является обязательным к исполнению для поставщика. Это явный перекос в правах, и мы очень рассчитываем на то, что положительное прохождение законопроекта устранит эту несправедливость», — прокомментировал руководитель объединения.

Поднятые вопросы во взаимоотношениях с ритейлом актуальны для поставщиков не только рыбы и морепродуктов, но и многих других товаров, и отрадно, что диалог с сетями развивается, считает Анатолий Бурков.

Рынку интересно новое

Дистрибьюторы и переработчики в том числе работают над предложением рынку новых видов рыбной продукции. А запрос на такие новинки — настоящий тренд со стороны торговых сетей, отметили участники конференции. Ритейлеры приходят к переработчикам за идеями и готовы тестировать новые для рынка продукты и категории, отметил Анатолий Бурков. Такая тенденция, по словам эксперта, наблюдается и со стороны федеральных, и со стороны региональных сетей, хотя дифференциация между федеральными и региональными участниками рынка, безусловно, есть.

По данным опросов, 48% россиян стремятся добавить разнообразия в рацион. Сети ищут, каким образом удовлетворить этот запрос на новинки, считает Александр Панин.

Укрепление российской рыбопереработки помогло бы развивать ассортимент и активнее удовлетворять спрос сетей на новые продукты. Отраслевое объединение — Рыбный союз — неоднократно предлагало, каким образом государство могло бы поддержать производителей и поставщиков рыбной продукции.

Форматы будущего

Рыбопереработчики отслеживают тенденции не только в запросах торговых сетей. Интересные перспективы, по мнению экспертов, открываются перед продажами рыбной продукции на маркетплейсах. Реализация на таких площадках самых разных товаров растет бурными темпами. На совещании по интернет-торговле, проводившемся в мае в Совете Федерации, прозвучало, что одна из крупнейших федеральных площадок в прошлом году обеспечила доставку 5 млрд единиц различной продукции, рассказал Александр Панин.

«Маркетплейсы и в рыбном секторе занимают все более весомую долю. Пока она небольшая, но она растет», — обратил внимание председатель Рыбного союза.

При этом можно отметить, что основной рост продаж рыбопродукции на маркетплейсах обеспечивают полуфабрикаты и готовые блюда из рыбы и морепродуктов, обрисовал ситуацию Анатолий Бурков. Востребованность продуктов ready to eat и ready to cook характерна и для других каналов реализации, это тренд, за которым будущее рыбного рынка в целом, считает генеральный директор «Шифудо». Молодежь, которая уже формирует и будет формировать спрос в дальнейшем, предпочитает уже готовую продукцию, или полуфабрикаты, которые проще готовить.

Важнейшее направление для поставок рыбопродукции — это гостинично-ресторанный бизнес. Здесь тоже сказывается стремление людей не тратить время и усилия на приготовление еды дома, особенно если речь идет о сложных блюдах, считает Александр Панин. Стимулировать рыбное потребление помогает и такой интересный формат, как стритфуд. Рыбные блюда становятся ярким элементом уличных гастрофестивалей.

Востребованными у потребителей остаются рыбные рынки. Открытие торгово-ресторанного пространства «Москва на волне» показало новое прочтение такого формата. Организаторы уже объявили, что в 2024 году появится еще один такой рынок, а до конца следующего года откроется еще две площадки, сообщил руководитель Рыбного союза.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

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