Япония сообщила о своих снастях у Хоккайдо и Хонсю

С июля будут последовательно изменены места установки ряда орудий лова японскими рыбопромышленниками возле островов Хоккайдо и Хонсю со стороны Тихоокеанского океана. Об этом посольство Японии уведомило российскую сторону.

Посольство направило ноту в Федеральное агентство по рыболовству. Ознакомиться с документом можно на сайте Сахалино-Курильского теруправления ФАР, сообщает корреспондент Fishnews.

Места постановки орудий лова будут изменены в соответствии с протоколом 40-й сессии российско-японской смешанной комиссии по рыболовству, говорится в письме.

Так, японские рыбаки установят снасти возле острова Хоккайдо в районах «А-1»—«А-8». Это жаберные сети, а также ловушки и ярусы для лова осьминогов и их порядки.

У острова Хонсю в районах «В-1»—«В-11» японцы установят жаберные и дрифтерные сети, порядки ловушек и ярусов. В ноте отмечено, что на дрифтерных сетях будут установлены отражатели. А кроме того, что орудия лова могут быть и за пределами указанных районов.

Японская сторона просит провести для российских рыбопромышленников тщательный инструктаж об острожном ведении промысла.

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