В машине хабаровчанки нашли полцентнера черной икры

В Хабаровске полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили свыше 50 кг икры осетровых. За рулем машины находилась местная жительница.

Деликатес был расфасован в 111 пластиковых контейнеров, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

«По словам женщины, свыше 50 килограммов черной икры она якобы нашла на окраине села Булава Ульчского района Хабаровского края, уроженкой которого является. О том, что данные биоресурсы запрещены к обороту, знала, но все равно решила забрать их, чтобы угостить в Хабаровске родных и друзей. Эта версия будет проверена в ходе дознания», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу). С фигурантки взяли обязательство о явке. Расследование продолжается.

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