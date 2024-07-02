Порты и не только: Приморье наметило сферы для сотрудничества с провинцией Ляонин

Делегация из представителей власти и бизнес-кругов Приморского края отправилась с рабочим визитом в провинцию на северо-востоке Китая Ляонин. Среди направлений для сотрудничества, об интересе к которым заявили в правительстве Приморья, — судостроение и судоремонт, а также глубокая переработка рыбы.

Планы по развитию торговых и гуманитарных связей между Приморским краем и провинцией Ляонин обсуждались на встрече председателя правительства Приморья Веры Щербины и первого секретаря комитета КПК провинции господина Хао Пэна. Переговоры проходили в административном центре Ляонина — городе Шэньяне.

Отмечено, что торговый оборот края с Китаем в 2023 г. вырос на 14% и составил 8,6 млрд долларов. Это более трети всего объема внешней торговли Дальнего Востока России с КНР. В прошлом году в Даляне открылось представительство Приморского края, которое успешно работает, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

В развитии сотрудничества с коллегами из Ляонина заинтересованы, например, судостроители российского региона.

«У нас есть опыт успешной совместной работы, и я думаю, такой опыт нужно развивать. Китайские бизнесмены уже договорились с одним из приморских судоремонтных заводов о локализации производства судовых дизельных двигателей. Рыбный порт Владивостока и порт Даляня заключили соглашение о сотрудничестве в области перевалки рыбопродукции на экспорт в Китай. Сейчас мы намерены обсуждать сотрудничество в области глубокой переработки рыбопродукции», — заявила Вера Щербина.

Также, по ее словам, планируется обсудить сотрудничество по развитию и модернизации портовой инфраструктуры портов Находка и Славянка.

На встрече председатель правительства отметила, что в приморском городе Уссурийске планируется создание Центра международной торговли, который будет включать экспоцентр и промышленный парк. Она пригласила китайские компании к участию в этом крупном проекте и созданию там своих высокотехнологичных производств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews