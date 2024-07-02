Соглашение по рыболовным субсидиям поддержал Казахстан

Посол Казахстана Асет Иргалиев передал гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале официальный документ, подтверждающий присоединение страны к соглашению о запрете избыточных рыболовных субсидий. Республика стала 78-м участником договора.

Нгози Оконджо-Ивеала обратила внимание, что присоединение к соглашению Казахстана — государства, не имеющего выхода к морю — подчеркивает необходимость глобального сотрудничества в вопросах защиты морских экосистем.

Асет Иргалиев отметил: таким образом Казахстан присоединился к борьбе с чрезмерным выловом рыбы и ННН-промыслом. Посол добавил, что это способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития, которые имеют важное значение для здоровья океана, средств к существованию и продовольственной безопасности.

Теперь для вступления соглашения в силу необходимо присоединение к нему еще 32-х участников, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Всемирной торговой организации. Напомним, что ранее обязательство по рыбацким субсидиям взяла на себя Черногория.

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