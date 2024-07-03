В Приморье капитанов катеров штрафуют за отсутствие спасжилетов

Инспекторы Приморского теруправления Росрыболовства к началу июля выявили 49 нарушений правил безопасности на воде, когда пассажиры маломерных судов были без спасательных жилетов. Капитанов привлекли к административной ответственности

С летним потеплением в акваториях Приморского края заметно прибавилось количество катеров с отдыхающими, рыболовами и любителями покататься по воде, отметили в теруправлении.

Согласно Правилам пользования маломерными судами на водных объектах РФ, каждый пассажир катера должен быть одет в спасательный жилет. Несоблюдение этого требования, согласно статье 11.10 КоАП РФ, грозит наложением административного штрафа на капитанов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, большинство нарушений (43 случая) выявлено на озере Ханка и впадающих в него реках Черниговским отделом рыбоохраны. Остальные случаи катания пассажиров без жилетов зафиксировали инспекторы Владивостокского отдела.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений правил безопасности на воде со стороны капитанов маломерных плавсредств выросло на 44% — на 1 июля 2023 г. было выявлено и пресечено 34 таких нарушения.

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