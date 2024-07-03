ЕАЭС и Монголия быстро договорились о торговом соглашении

В Улан-Баторе прошел первый раунд переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией. По итогам стороны констатировали субстантивное завершение переговоров.

Это стало возможным благодаря тому, что проект документа, включая договоренности о снижении или обнулении пошлин по ограниченному кругу товаров, был подготовлен в рекордно короткие сроки, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Расширение сотрудничества посредством заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией имеет стратегическое значение, поскольку позволит создать дополнительные стимулы для взаимного увеличения экспорта продукции, диверсификации торговли и повышения конкурентоспособности товаров на рынках друг друга. Кроме того, мы ожидаем более тесной интеграции стран нашего Союза и Монголии в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В комиссии отметили, что стороны выразили стремление выйти на подписание соглашения до конца текущего года.

Решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения принял Высший Евразийский экономический совет 8 мая 2024 г.

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