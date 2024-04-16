ЕАЭС и Монголия договорятся о торговых преференциях

Евразийский экономический союз и Монголия готовятся к работе над соглашением о свободной торговле. Решение о начале переговоров может быть принято главами государств в мае, сообщили в Минэкономразвития России.

Итоги работы совместной исследовательской группы по заключению соглашения о свободной торговле с Монголией одобрили на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Также был поддержан проект решения Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров.

По итогам своей работы исследовательская группа пришла к выводу о целесообразности заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Работа совместной исследовательской группы стартовала еще в 2020 году. За этот период были детально проанализированы возможные эффекты от либерализации торговли, а также различные подходы к углублению торгового-экономических отношений ЕАЭС и Монголии, — отметил заместитель министра Владимир Ильичев. — Завершение работы исследовательской группы — первый этап к заключению торгового соглашения и созданию между нашими странами преференциальных условий торговли».

Планируется, что решение о начале переговоров будет принято главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 8 мая 2024 г.

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