История отрасли — через работу ассоциации

Ключевой темой нового выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства» стали рыбная отрасль Приморская края и 30-летняя работа по решению ее вопросов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья была организована в 1994 г. (тогда это была еще Ассоциация рыбаков Приморья). По истории создания и развития объединения можно отслеживать историю отрасли — от «смутного времени» 90-х до современного этапа.

В составе АРПП — добывающие, перерабатывающие компании, предприятия в сфере логистики, портовой деятельности, рыбохозяйственного образования, аквакультуры. Ассоциация работает над вопросами распределения квот на промысел, рыболовных участков, требований к рыбопродукции, налогового регулирования рыболовства.

Об основных показателях рыбного хозяйства Приморья и актуальных для него темах — в интервью с президентом ассоциации Георгием Мартыновым и статье «АРПП: 30 лет борьбы за отрасль».

О своей работе и планах рассказали и руководители компаний, входящих в состав объединения, — «Дальрыбы», «Доброфлота», «Тройки».

Большое внимание в новом выпуске уделено теме рыбопереработки, реализации и потребления рыбной продукции. Большой репортаж с организованной ВАРПЭ стратегической сессии «Рыбный гастроном на пути к глобальной трансформации» на Неделе российского ритейла, яркий обзор акций в рамках программы «Дальневосточный минтай», реализуемой Ассоциацией добытчиков минтая.

Активный участник работы по повышению потребления российской рыбы на внутреннем рынке — Камчатский край. Губернатор Владимир Солодов рассказал, каким он видит решение этой задачи.

Новый проект Fishnews «Сильная переработка — гордость отрасли» продолжает интервью с директором компании «Дальпромрыба» Романом Рыбаковым.

Строительство флота под инвестиционные квоты, решения для промысла, продажи и покупки рыбной продукции, мнение экспертов о процессах слияний и поглощений в отрасли — обо всем этом читайте в новом номере «Fishnews — Новости рыболовства».

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