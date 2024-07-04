Опыт свободного порта и Арктической зоны распространят на другие пункты пропуска

Совет Федерации одобрил законодательные изменения по расширению числа пунктов пропуска через госграницу, в которых ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль осуществляют сотрудники таможенных органов.

Сенаторы поддержали поправки в законы о ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, о карантине растений, сообщает корреспондент Fishnews.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в январе правительством. Разработкой изменений занимался Минфин.

Передача функций по ветеринарному, санитарно-карантинному и фитосанитарному контролю в пунктах пропуска таможенными органами, по участию в госнадзоре качества и безопасности пищевых продуктов уже была предусмотрена на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ. Теперь этот опыт предполагается распространить и на другие пункты пропуска, определенные правительством.

Как отмечали в Министерстве финансов, это позволит ускорить прохождение товарами и транспортом прохождения госграницы: не нужно будет ждать представителей других госорганов.

Новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 г.

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