Владморрыбпорт расширил экспортный ассортимент

Владивостокский морской рыбный порт пополнил список разрешенной для поставок в Китай продукции рядом востребованных товаров. Это макрурус, крылья ската и кукумария.

Такое расширение ассортимента позволит увеличить объемы экспорта российской рыбы и морепродуктов, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Для доставки рыбных грузов в Китай Владморрыбпорт использует собственный интермодальный сервис с применением различных видов транспорта.

Компания наращивает поставки рыбо- и морепродукции за рубеж: с января по июнь включительно отправлено 69 тыс. тонн. Показатель за аналогичный период 2023 г. составил 49 тыс. тонн.

ОАО «Владморрыбпорт»

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