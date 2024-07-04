Владморрыбпорт расширил экспортный ассортимент
Владивостокский морской рыбный порт пополнил список разрешенной для поставок в Китай продукции рядом востребованных товаров. Это макрурус, крылья ската и кукумария.
Такое расширение ассортимента позволит увеличить объемы экспорта российской рыбы и морепродуктов, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.
Для доставки рыбных грузов в Китай Владморрыбпорт использует собственный интермодальный сервис с применением различных видов транспорта.
Компания наращивает поставки рыбо- и морепродукции за рубеж: с января по июнь включительно отправлено 69 тыс. тонн. Показатель за аналогичный период 2023 г. составил 49 тыс. тонн.
ОАО «Владморрыбпорт»
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