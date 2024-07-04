Осетровые активно «ловятся» в операцию «Путина»

Полиция Хабаровского края подвела итоги операции «Путина 2024», направленной на борьбу с браконьерством. Изъято более 900 кг черной икры, осетрина. Почти три десятка осетров правоохранители успели спасти от истребления.

Первый этап оперативно-профилактического мероприятия проходил в Николаевском, Ульчском, Комсомольском, Амурском и Нанайском районах. Работа проводилась совместно с сотрудниками Восточного округа войск нацгвардии и другими ведомствами.

Всего за время операции зарегистрировано 85 сообщений о преступлениях, возбуждено 72 уголовных дела о незаконной добыче биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю. В том числе речь идет о нарушениях с видами, занесенными в Красную книгу России и охраняемыми международными договорами.

Сотрудники полиции изъяли свыше 900 кг икры осетровых видов рыб, более 400 кг мяса осетровых, 55 фрагментов и тушу осетровых. Также статистику пополнили 28 изъятых орудий лова, 57 единиц авто-, мото- и водного транспорта и лодочных моторов. Кроме того, 3 единицы огнестрельного оружия, 23 патрона и более 20 кг взрывчатых веществ. В естественную среду обитания выпустили 27 экземпляров осетра.

Сотрудники угрозыска пресекли деятельность преступной группы, в состав которой входило шесть участников. Все они незаконно добывали осетровых.

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