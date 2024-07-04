Приволжье планирует продолжить оздоровление своих акваторий

В Волгоградской области из 93 объектов Волго-Ахтубинской поймы, включенных в федеральный проект «Оздоровление Волги», 87 уже прошли экореабилитацию и очистку, сообщают власти. Регион подготовил предложения для включения в новую федеральную программу «Вода России», стартующую с 2025 г.

В рамках проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в работе остаются всего шесть ериков и озер — они будут полностью восстановлены до конца 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации.

Старту работ предшествовало масштабное исследование территории с последующей выработкой системы реабилитационных мер. Расчистка основных водных артерий проводится с устранением незаконных и мешающих ходу воды дамб, плотин и пересыпок.

Регион уже сформировал предложения для включения в новую федеральную программу «Вода России», стартующую с 2025 г. Так, планируется строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы независимо от сбросов через Волжскую ГЭС, оздоровление целого ряда водных объектов.

По словам губернатора Андрея Бочарова, общая стоимость только самых крупных экологических проектов Волгоградской области на следующие 10 лет составляет 230 млрд рублей.

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