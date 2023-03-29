Ведомствам поставили задачи по новому экологическому проекту

Правительство и министерства готовятся к реализации с 2025 г. единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Специальные поручения даны Минстрою, Росприроднадзору, Минпромторгу и Минсельхозу.

Совещание в правительстве провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Она напомнила, что президент поручил расширить список рек и озер, на которые распространятся экологические мероприятия.

«Президент поддержал наше предложение по расширению программ и созданию единого водного проекта. В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающего в бассейнах этих рек», — рассказала зампред.

Виктория Абрамченко отметила: по аналогии с проектом «Генеральная уборка» предстоит провести инвентаризацию загрязнений и выявить ключевые проблемы объектов.

По экспертным оценкам, более 30% объема сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой, от 10% до 30% — на Балтийский бассейн, бассейн Иртыша и Урала, бассейн Дона и Кубани, от 2% до 10% —на бассейн Терека и бассейн Амура, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

В рамках нового проекта предлагается строительство очистных сооружений в населенных пунктах, модернизация очистных промышленных предприятий, формирование мер по снижению поступления агрохимикатов и биогенных соединений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, расчистка русел рек, озер, водохранилищ, очистка от мусора берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений.

Глава Минприроды Александр Козлов обратил внимание, что по нацпроекту «Экология» реализуется три водных федеральных проекта: «Оздоровление Волги» — охватывает 16 регионов, «Сохранение озера Байкал» — три региона, «Сохранение уникальных водных объектов» — 56 территорий.

Все мероприятия запланированы до 2024 г. Кроме того, федпроекты изначально были запланированы для решения конкретных проблем, а значит, не все территории могут рассчитывать на федеральную поддержку в вопросах сохранения водных объектов, подчеркнули в правительстве.

«Министерство природных ресурсов и экологии России готово актуализировать к июлю дорожную карту реализации нового федерального проекта, при этом продолжить работу по выявлению источников загрязнений и проблем. Все результаты источников загрязнений мы предлагаем интегрировать в информационную карту», — заявил Александр Козлов.

По поручению вице-премьера заинтересованным ведомствам совместно с регионами в рамках своей отраслевой специфики необходимо выявить региональную проблематику, провести инвентаризацию объектов, сформировать перечень необходимых мероприятий с определением эффектов от их реализации.

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