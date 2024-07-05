«Икорное» дело рассмотрит суд в Хабаровском крае

В Хабаровском крае житель села Богородское обвиняется в незаконном приобретении и перевозке икры осетровых. Правоохранители нашли в машине фигуранта почти центнер деликатеса.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, обвиняемый ехал в Хабаровск, когда его остановили правоохранители. В машине нашли более 99 кг икры. По версии следствия, мужчина нелегально купил ее в Ульчском районе.

Дело направлено в Хабаровский районный суд.

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