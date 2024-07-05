Донским аквафермерам и рыбопереработчикам помогут с техникой

В Ростовской области отбирают претендентов на получение господдержки в сферах аквакультуры и рыбопереработки. Предполагается возместить предприятиям часть затрат по приобретению техники и оборудования.

Информацию разместило министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, сообщает корреспондент Fishnews. Отбор проходит с 5 по 14 июля. Субсидирование будет производиться из регионального бюджета.

Претендовать на поддержку могут организации и индивидуальные предприниматели. Порядок предоставления субсидии регламентирован постановлением областного правительства от 11 мая 2021 г. № 370.

Напомним, что до 7 июля в регионе ведется отбор претендентов для возмещения части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры; приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры и переработки, охлаждения и хранения водных биоресурсов; а также на приобретение кормов.

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