Бизнес приглашают оценить предложения по формированию участков для промысла

Процедуру обсуждения проходит проект изменений в правила определения границ рыболовных участков. Так, планируется предусмотреть список информации, которая должна содержаться в заключении ВНИРО для формирования РЛУ.

О проведении на портале regulation.gov.ru процедуры общественного обсуждения важного для рыбаков документа напомнила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предлагается внести в правила определения границ рыболовных участков, утвержденные постановлением правительства от 14 июня 2018 г. № 681.

Предлагается предусмотреть, что определение границ РЛУ, а также изменение границ участков, не предоставленных в пользование, региональные власти осуществляют на основании заключения Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. При этом учитываются предложения граждан, общественных объединений, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и союзов, муниципальных властей.

Также предложен список информации, которую должно содержать заключение ВНИРО. Это в том числе оценка возможных изменений запасов водных биоресурсов, которые будут добываться на участке, а также данные об ограничениях рыболовства.

Проект предусматривает обязательное представительство ВНИРО в комиссии для определения границ участков.

Предполагается, что для определения границ участков должны использоваться две системы координат. Это геодезическая система координат 2011 г. (ГСК-2011) — для внутренних вод (за исключением морских), и общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» — для внутренних морских вод и территориального моря.

При этом, согласно проекту, до вступления изменений в силу будет допускаться использование всемирной геодезической системы координат (WGS 84), с учетом возможности перехода на указанные системы.

Предложены и другие изменения по формированию РЛУ.

В случае принятия постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

Публичное обсуждение проекта завершится 18 июля.

Большое внимание к теме границ рыболовных участков приковано в том числе в связи с предстоящей процедурой заключения договоров на РЛУ на новый срок.

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